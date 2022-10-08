В Москве задержали подозреваемого в убийстве арендодателя

В Москве задержали парня, которого заподозрили в убийстве своего арендодателя.

Ранее на балконе квартиры на Дубнинской улице обнаружили мертвого мужчину в полиэтиленовом пакете. Об этом рассказали в СК РФ. На теле были множественные телесные повреждения из-за которых мужчина и умер.

Известно, что парень во всем признался. Сейчас его задержали на два месяца. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.