Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве арендодателя

В Москве задержали подозреваемого в убийстве арендодателя

Три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту

Работы по восстановлению Крымского моста начнутся после проверок следователей – власти

Новости часа: меры по восстановлению Крымского моста будут срочно выработаны – власти

Россиянин погиб во время полета на параплане в Турции

Новости часа: Севастополь полностью обеспечен топливом для отопительного сезона

Пожар на Крымском мосту потушен – МЧС РФ

Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

Последствия паводков устранили в камчатском селе

Водителя Ксении Собчак признали виновным в смертельном ДТП

В Москве задержали парня, которого заподозрили в убийстве своего арендодателя.

Ранее на балконе квартиры на Дубнинской улице обнаружили мертвого мужчину в полиэтиленовом пакете. Об этом рассказали в СК РФ. На теле были множественные телесные повреждения из-за которых мужчина и умер.

Известно, что парень во всем признался. Сейчас его задержали на два месяца. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика