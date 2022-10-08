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Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

Движение машин и поездов приостановили на Крымскому мосту

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Движение машин и поездов по Крымскому мосту приостановлено. Задерживается несколько составов, в частности, поезда следующие в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, на одном из участков загорелась цистерна с топливом. Об этом сообщает советник главы Крыма Олег Крючков. Он уточнил, что судоходные арки моста не повреждены. В настоящее время идут работы по тушению пожара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
происшествиярегионывидеоИван Лозовой
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