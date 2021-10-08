Число скончавшихся от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 21

Дело о массовом отравлении алкоголем передано в центральный аппарат СК. В Оренбуржье уже более 20 человек погибли из-за суррогата. Также на данный момент известно о 48 пострадавших.

В крови у людей обнаружен чистый этанол. В некоторых случаях смертельная доза превышена в пять раз. У пациентов схожие симптомы: они теряли зрение, у них отнимались ноги, начинались сильные боли в кишечнике, наступала кома.

Возбудили пять уголовных дел. Кроме того, местных жителей предупредили об опасности покупки алкоголя.

Также уже нашли склад продукции и место, где ее производили. Изъяли больше 600 литров подделки. Задержаны шестеро подозреваемых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.