Москвичу, вступившемуся за девушку в метро, выплатят 2 млн руб

Роман Ковалев, который вступился за девушку в метро и был избит, стал настоящей звездой. В пятницу в больнице его навестил Сергей Собянин. Мэр сообщил, что метрополитен выплатит пострадавшему два миллиона рублей.

Сам Роман признался, что не рассчитывал на такую популярность. По его словам, он планировал скромно отлежаться в больнице.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.