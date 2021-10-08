Жертвами суррогатного алкоголя в Оренбуржье стали 18 человек

Дело о массовом отравлении алкоголем передано в центральный аппарат СК. В Оренбуржье уже 18 человек погибли из-за суррогата. В больницах остаются 13 пострадавших, трое – в тяжелом состоянии.

В крови у людей обнаружен чистый этанол. В некоторых случаях смертельная доза превышена в пять раз. У пациентов схожие симптомы: они теряли зрение, у них отнимались ноги, начинались сильные боли в кишечнике, наступала кома.

Возбудили пять уголовных дел. Местных жителей предупредили об опасности покупки алкоголя. Уже нашли склад продукции и место, где ее производили. Изъяли более 600 литров подделки. Задержаны трое подозреваемых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.