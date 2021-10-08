Под завалами дома в Батуми могут находиться до 15 человек

В Батуми под завалами разрушенного дома могут оставаться до 15 человек. Причем двое из них смогли выйти на контакт. Об этом рассказал глава грузинского МВД.

Очевидцы рассказывают, что из-под обломков доносятся голоса. До этого спасатели вытащили мужчину и двоих детей, один из которых совсем грудной малыш. В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице.

По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Всего повреждено 15 квартир в пятиэтажном здании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.