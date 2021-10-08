В подмосковном Орехово-Зуеве произошло крупное ДТП

Крупное ДТП произошло в подмосковном Орехово-Зуеве. Там столкнулись маршрутка и автомобиль Jaguar.

В момент аварии в маршрутке находились 10 человек. Восемь человек пострадали, в том числе ребенок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.