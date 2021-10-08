Коллеги рассказали об избитом в московском метро мужчине

Одна из коллег избитого в метро Москвы мужчины рассказала, что тот никогда не проявлял агрессию или негатив. По ее словам, от Романа Ковалева всегда исходил позитив.

Другой знакомый пострадавшего отметил, что мужчина всегда заступался за девушек. При этом, по его словам, раньше из-за этого никогда не было конфликтов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Трое мужчин избили молодого человека 4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише, а пострадавший заступился за девушку.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.

