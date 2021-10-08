Мама пострадавшей в ДТП на Тимирязевской улице рассказала об аварии

16:15
Мама одной из пострадавших пешеходов, которых сбили на Тимирязевской улице, рассказала о произошедшем.
"Они после очередной пары шли, у них был перерыв. Видели, как едет машина, видели, что ехал нормально, потом начал ехать на них. Дальше, говорит, я просто вижу, как подлетает один из моих одногруппников, дальше испугаться не успела, потому что по касательной меня задело и отпихнуло уже на траву", – сообщила женщина.
Уточняется, что одна из пострадавших в аварии – несовершеннолетняя. Об этом сообщили в прокуратуре. Девушке всего 17 лет, она учится в Тимирязевской академии.
В настоящее время девушка находится дома. Ее выписали после осмотра врачей. Две другие пострадавшие в больнице. Ранее в ГИБДД сообщили, что травмы у них не тяжелые.
Водителя, у которого нет и никогда не было прав, отправили на освидетельствование. На допросе он заявил, что перепутал педали, поэтому и произошла авария. Откуда у парня автомобиль, пока неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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