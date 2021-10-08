В прокуратуре рассказали об аварии на Тимирязевской улице

Следствие ждет результатов медицинского освидетельствования водителя, который сбил трех студенток на Тимирязевской улице. Выяснилось, что у парня нет и никогда не было прав.

"На Тимирязевской улице в районе дома 44 водитель автомобиля "ВАЗ 2101", не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на 3 девушек пешеходов. В том числе, и 17 летнюю", – сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Уточняется, что пострадавшие находятся в больнице. В Госавтоинспекции заявили, что травмы у них нетяжелые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.