Новости регионов: молодой человек на самокате погиб под трамваем в Петербурге

ДТП с участием электросамоката и трамвая произошло на улице Доблести в Санкт-Петербурге. 19-летний юноша выехал на рельсы перед подвижным составом. Водитель трамвая не успел затормозить. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда врачей. По факту аварии проводится проверка.

В Великом Новгороде состоялся всероссийский слет беспилотных систем. Участие приняли более 2 тысяч специалистов и свыше 100 российских производителей. Были представлены новейшие разработки: линейка боевых FPV-дронов "Оса", безэкипажный катер "Бандит" с дальностью до 400 километров, а также гексакоптер, способный нести до 100 килограммов полезной нагрузки.

