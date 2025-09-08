Форма поиска по сайту

08 сентября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: молодой человек на самокате погиб под трамваем в Петербурге

В Чехове нашли второй дом зоогостиницы, на которую пожаловались владельцы собак

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля

Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

Владельцы зоогостиницы в Чехове опровергли информацию о жестоком обращении с животными

Пять человек погибли при теракте в Иерусалиме

Следователи допросили сотрудников зоогостиницы в Чехове

Новости мира: в Стамбуле прошли массовые протесты

Новости регионов: в Ставрополе задержан террорист, планировавший диверсии

Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на Большой Академической улице в Москве

ДТП с участием электросамоката и трамвая произошло на улице Доблести в Санкт-Петербурге. 19-летний юноша выехал на рельсы перед подвижным составом. Водитель трамвая не успел затормозить. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда врачей. По факту аварии проводится проверка.

В Великом Новгороде состоялся всероссийский слет беспилотных систем. Участие приняли более 2 тысяч специалистов и свыше 100 российских производителей. Были представлены новейшие разработки: линейка боевых FPV-дронов "Оса", безэкипажный катер "Бандит" с дальностью до 400 километров, а также гексакоптер, способный нести до 100 килограммов полезной нагрузки.

