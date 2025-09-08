Новости регионов: в Ставрополе задержан террорист, планировавший диверсии

В Ставрополе задержан террорист, который планировал диверсии в России. Гражданин Азербайджана намеревался собрать несколько взрывных устройств для осуществления терактов в Ставрополе и Ессентуках, в том числе в здании силовых ведомств. Об этом сообщили в ФСБ России. Компоненты для СВУ злоумышленник держал в тайнике.

На Сахалине нашли женщину, которая заблудилась в лесу. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда. Инцидент произошел в Корсаковском районе. Пенсионерка отправилась за грибами с мужем и потерялась. К поискам подключились добровольцы. Спустя несколько часов женщину удалось обнаружить.

