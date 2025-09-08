Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в Ставрополе задержан террорист, планировавший диверсии

Новости регионов: в Ставрополе задержан террорист, планировавший диверсии

Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на Большой Академической улице в Москве

Новости регионов: девушка повисла на окне во время пожара во Владивостоке

Новости мира: более 50 человек погибли от авиаударов в Бейруте за сутки

ДТП с автобусом произошло на улице Мнёвники

Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

Дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в зоогостинице Подмосковья

Один человек пострадал при ДТП с автобусом на северо-западе Москвы

Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на северо-западе Москвы

Следователи допросили сотрудников зоогостиницы в Подмосковье

В Ставрополе задержан террорист, который планировал диверсии в России. Гражданин Азербайджана намеревался собрать несколько взрывных устройств для осуществления терактов в Ставрополе и Ессентуках, в том числе в здании силовых ведомств. Об этом сообщили в ФСБ России. Компоненты для СВУ злоумышленник держал в тайнике.

На Сахалине нашли женщину, которая заблудилась в лесу. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда. Инцидент произошел в Корсаковском районе. Пенсионерка отправилась за грибами с мужем и потерялась. К поискам подключились добровольцы. Спустя несколько часов женщину удалось обнаружить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика