08 сентября, 06:15

Происшествия

Новости мира: более 50 человек погибли от авиаударов в Бейруте за сутки

ДТП с автобусом произошло на улице Мнёвники

Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

Дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в зоогостинице Подмосковья

Один человек пострадал при ДТП с автобусом на северо-западе Москвы

Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на северо-западе Москвы

Следователи допросили сотрудников зоогостиницы в Подмосковье

Двое москвичей предстанут перед судом по обвинению в порче имущества в общественных местах

Новости регионов: грузовик застрял в реке на севере Бурятии

Автомобиль загорелся на юге Москвы

Серия израильских авиаударов по сектору Газа в Бейруте унесла жизни 52 человек за последние 24 часа. Общее число жертв с субботы, 6 сентября, достигло 74, десятки палестинцев ранены. Разрушено не менее 50 домов, повреждено еще 100. Под обстрелом оказались центры раздачи гуманитарной помощи. Более 90 тысяч жителей покинули свои дома в поисках убежища.

В ближайшие несколько дней президент США Дональд Трамп созвонится с Владимиром Путином. Об этом рассказал сам американский лидер. О чем будет этот разговор, Трамп не уточнил. Предположительно, главы государств будут обсуждать украинский конфликт.

Спецборт МЧС доставил партию гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан. Спасатели привезли более 20 тонн продуктов питания. Также они передали пострадавшим жителям палатки и одеяла. Это уже вторая партия гуманитарной помощи после землетрясения 31 августа. В нескольких провинциях оказались разрушены целые деревни. По последним данным, число погибших превысило 2,2 тысячи человек.

