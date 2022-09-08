Новости часа: хлопок газа случился в квартире из-за нарушения правил эксплуатации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хлопок газа случился в квартире на северо-западе города из-за преднамеренного нарушения правил эксплуатации, сообщили власти.

Весь мир следит за сообщениями о состоянии здоровья Елизаветы II. Все ее дети собрались в резиденции.

Рублевые депозиты россиян в июле и августе выросли на 530 миллиардов рублей. Об этом сообщил ЦБ.