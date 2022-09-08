Мощный взрыв разрушил дом в Мексике, в котором жили сотрудники прокуратуры. Как минимум трое человек погибли. Из-под завалов достали двоих, один из пострадавших в критическом состоянии, у него тяжелейшие ожоги.

По предварительным данным, в здании взорвался газ. Дом полностью разрушен, снесло чуть ли не половину квартала. Повреждения получили около 50 построек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.