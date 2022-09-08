В Московском регионе задержали членов террористической ячейки. Выяснилось, что они финансировали "Исламское государство" – организацию, запрещенную в России. Об этом рассказали в ведомстве.

Пособники с помощью эмитированных банковских карт перевели более ста тысяч рублей человеку, который отвечал за канал финансирования. Сам этот мужчина находится в международном розыске за особо тяжкие преступления, в том числе и террористической направленности. Возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.