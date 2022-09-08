На шоссе Энтузиастов столкнулись скорая и грузовик. Обошлось без пострадавших, но движение в сторонку центра практически остановилось.

Открыта только левая полоса. Авария произошла в районе дома № 36. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.