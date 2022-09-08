На МКАД восстановили движение после аварии с грузовиком

На МКАД восстановили движение после аварии с участием большегруза. Он врезался в дорожное ограждение и практически перекрыл дорогу. Момент ДТП выложили в телеграм-канале Дептранса.

О пострадавших данных нет. Надо отдать должное водителям, которые успели затормозить, когда многотонник поехал наперерез потоку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.