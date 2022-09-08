Полиция начала устанавливать причины аварии на МКАД

Полиция выясняет причины аварии на МКАД в районе пересечения с Новорижским шоссе. Там грузовик наехал на дорожное ограждение.

О пострадавших данных нет. Другие водители успели затормозить, когда фура поехала наперерез потоку. Движение на месте долго время было затруднено. На данный момент его уже восстановили. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.