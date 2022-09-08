Новости мира: во Вьетнаме число жертв пожара в караоке-баре возросло до 33 человек

Во Вьетнаме число жертв пожара в караоке-баре возросло до 33 человек. По данным СМИ, один человек, выпрыгнувший из окна во время возгорания, умер в больнице от полученных травм, остальные погибли в огне. Пламя охватило второй и третий этажи здания, где располагался бар. Его посетители оказались в огненной ловушке и вынуждены были выпрыгивать из окон. За ночь врачи местной больницы приняли 40 пострадавших. К утру 8 сентября на лечении остается около 10 человек, остальных пациентов с легкими травмами выписали.

Лесной пожар в американском штате Айдахо угрожает домам возле озера Альтурас. Сотни семей вынуждены уехать. Пожар начался еще в середине августа из-за удара молнии, его до сих пор не удается потушить. Стоит сухая жаркая погода и площадь возгорания только увеличивается.

Крупный пожар и на востоке Казахстана. В Усть-Каменогорске пламя поднимается на высоту 2–3 метров. Клубы черного дыма застилают практически все небо. Началась эвакуация населения. В тушении задействовано около 500 человек и более 50 единиц техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.