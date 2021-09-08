В Сокольниках на Маленковской улице произошел пожар

В столичном районе Сокольники по адресу улица Маленковская, дом 12 начался пожар.

По сообщениям очевидцев, возгорание произошло на 4 этаже.

На месте работают пожарные и спасатели. Жильцов дома эвакуируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.