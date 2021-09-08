В Ногинске объявлен трехдневный траур после взрыва газа

В Ногинске объявлен трехдневный траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме. По последним данным, жертвами стали два человека.

Отменили и празднование Дня города. Об этом заявил глава муниципалитета Игорь Сухин.

На месте продолжают работать спасатели, разбирать обломки они будут всю ночь. По последним данным, под разрушенными стенами могут оставаться четверо взрослых и один ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.