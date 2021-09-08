Стала известна предварительная причина пожара на заимке Лыковых

Стала известна предварительная версия пожара на заимке Лыковых в заповеднике "Хакасский". Причиной пожара в старом доме могла стать неисправность печного отопления. Теперь у дома нет крыши, но никто не пострадал.

Пожар тушили волонтеры с помощью ведер и мотопомпы. Благодаря им огонь не перекинулся на другие постройки. Дом, в котором сгорела крыша, принадлежит отшельнице Агафье Лыковой, однако сама она давно живет в новом доме. Ей ничто не угрожает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.