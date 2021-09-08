Разбор завалов дома в Ногинске могут завершить 9 сентября

Разбор завалов на месте обрушений в девятиэтажке Ногинска может продолжиться до утра 9 сентября. Об этом сообщили в экстренных службах. Спасатели продолжают искать четверых взрослых и ребенка, которые могут оставаться под обломками.

8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

Жертвами ЧП стали два человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.