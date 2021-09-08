Жители Киселевска организовали стихийный мемориал в память об убитых школьницах

В Кемеровской области возник стихийный мемориал в память об убитых девочках. Жители Киселевска несут цветы и зажигают свечи возле школы, где учились жертвы.

Подозреваемый сознался в убийстве десятилетних школьниц. Это преступление он совершил на дачном участке, который арендовал буквально за три недели до этого.

При этом известно, что Виктор Пестерников в 2009 году уже был приговорен к 10 годам лишения свободы за схожее преступление.

Похороны девочек состоятся 9 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.