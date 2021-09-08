СК допрашивает руководство УК и организаций, обслуживавших газопровод в доме в Ногинске

Следователи допрашивают руководство управляющей компании и организаций, обслуживавших газопровод в доме в Ногинске, где произошел взрыв газа. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

Жертвами ЧП стали два человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41.