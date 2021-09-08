Утечка бытового газа рассматривается в качестве основной версии взрыва в доме в Ногинске

Утечка бытового газа стала основной версией взрыва в ногинской девятиэтажке. Об этом рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Храмушин. Взрывной волной разнесло перекрытия несколько этажей и сломало внешнюю стену.

До сих пор остается неизвестной судьба пяти человек. Они не выходят на связь и были ли в здании в момент взрыва неизвестно. Спасатели работают в очень сложных условиях, есть угроза обрушения пятого этажа, заявили в правительстве Подмосковья.

8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

Жертвами ЧП стали два человека, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.