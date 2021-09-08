Телеканал Москва 24 показал картину дня. 8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме на улице 28 Июня городского округа Богородский.

В результате произошло обрушение нескольких этажей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.