СК организовал проверку после ДТП со студенческим автобусом на Кубани

Следственный комитет изучает подробности аварии в Краснодарском крае. Там автобус со студентами столкнулся с грузовиком. Девять человек пострадали. Четверых из них увезли в больницу. Известно, что тяжелые травмы получил водитель.

Автобус вез ставропольских студентов на фестиваль в Крым. В какой-то момент он выехал на встречку, столкнулся с грузовиком, а после съехал в кювет. Всего в салоне находились 46 пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.