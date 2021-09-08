Одного пострадавшего после взрыва газа в Ногинске доставят в НМИЦ хирургии им Вишневского

14:15
Медики готовят к отправке в Москву одного из пострадавших при взрыве газа в Ногинске. Он продолжит лечение в Национальном центре хирургии имени Вишневского. Об этом рассказал главврач подмосковной больницы.
Мужчина находится в тяжело состоянии. Он единственный попал в реанимацию после ЧП. Остальные шесть пациентов чувствуют себя лучше, их навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Тем временем на месте взрыва продолжаются работы по разбору завалов.
Ранее стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего после взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске.
Взрыв произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате ЧП обрушились несколько этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.
По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.
СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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