Глава МЧС России погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника, приехавшего в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Эту информацию подтвердили в ведомстве.

Что именно произошло, пока точно неизвестно. Есть данные о том, что Александр Мельник сорвался со скалы в реку, а Евгений Зиничев попытался его спасти, но сам ударился головой о скалу. Обоих мужчин вертолетом доставили в больницу Норильска, но спасти их не удалось.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Затем окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и "Финансы и кредит".

С 1987 по 1991 год он служил в КГБ СССР, затем работал в Центральном аппарате ФСБ России. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ.

Пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничев занял в январе 2020 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.