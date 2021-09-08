Единовременные выплаты пострадавшим при взрыве в Ногинске составят 30 и 50 тыс руб

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что единовременная выплата пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи и 50 тысяч рублей – одиноким людям.

Воробьев также добавил, что жителям предложат места в пансионате "Боровое", сейчас волонтеры и соцзащита готовят все необходимые документы. По последним данным местных властей, в пунктах временного размещения находятся 120 человек.

Взрыв произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате ЧП обрушились несколько этажей.

Согласно последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали. Между тем РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 14 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41.