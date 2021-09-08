Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в доме в Ногинске.

Одного из пострадавших переведут на лечение в Москву, заявил главврач ногинской больницы. Сейчас пациент находится в реанимации.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром 8 сентября. Это случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате ЧП произошло обрушение нескольких этажей.

Согласно последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще девять пострадали.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по номеру +7 (495) 542 21 41.