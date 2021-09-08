Минздрав РФ уточнил данные по погибшим при взрыве в Ногинске

Согласно последним данным, в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске погиб один человек, еще девять пострадали. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром 8 сентября. Это случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате ЧП произошло обрушение нескольких этажей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по телефону 8 (495) 542-21-41.