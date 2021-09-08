Воробьев назвал сроки восстановления пострадавшего жилого дома в Ногинске

Восстановление дома в Ногинске может занять 6–8 месяцев. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он лично приехал на место трагедии и пообещал, что о жителях позаботятся.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром 8 сентября. Это случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате ЧП произошло обрушение нескольких этажей.

Пострадали девять человек, включая двоих детей. Один человек погиб.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва газа в Ногинске. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.

На месте взрыва по поручению губернатора Московской области находятся вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по номеру +7 (495) 542 21 41. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.