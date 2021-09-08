Причиной взрыва в жилом доме в Ногинске мог стать включенный газ для обогрева квартиры

Появилась информация, что причиной взрыва в жилом доме в Ногинске мог стать газ, который включили на всех конфорках, чтобы обогреть квартиру. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Число пострадавших там увеличилось до 9 человек. Всех их доставили в городскую больницу Ногинска. Данные подтвердили в управлении МЧС.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

Два человека, мужчина и женщина, погибли, их личности устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.