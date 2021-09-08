Очевидец рассказал подробности взрыва газа в жилом доме в Ногинске

Очевидец рассказал о взрыве газа в жилом доме в Ногинске. По его словам, в данный момент на месте происшествия работают спасатели, подъехала пожарная машина с лестницей.

"Взрыв произошел примерно в 06:55 утра. В это время я спал. Произошел очень мощный взрыв. Я вышел на балкона и увидел, что происходит", – сказал молодой человек.

Он рассказал, что во время взрыва на парковке стояла его машина. По его словам, она не пострадала, а все остальные автомобили оказались разбиты: у кого-то стекла, у кого-то крыша.

"Так же, как только я вышел, уже сразу начали подъезжать службы спасения. Сотрудники полиции начали оцеплять территорию, и приехала скорая помощь", – добавил очевидец.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.