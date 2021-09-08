В МЧС рассказали о спасательных работах после взрыва газа в Ногинске

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Людмила Перевезенцева рассказала о спасательных работах в Ногинске, где в жилом доме произошел взрыв газа.

"В результате хлопка произошло обрушение части внешней стены перекрытий девятиэтажного панельного дома. Предварительно, повреждено 5 квартир, открытого горения нет. Эвакуация жильцов завершена. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Для обследования здания направлен диагностический комплекс "Струна" МЧС России. Данные по пострадавшим уточняются", – сообщила Перевезенцева.

Она отметила, что на данный момент спасены 8 человек, в том числе 2 ребенка, которые доставлены в Ногинскую городскую больницу.

"Дополнительно на месте происшествия работают спасатели Ногинского спасательного центра, Центроспаса, кинологи, всего на месте группировка 274 человека , 56 единицы техники, в том числе с МЧС России – 214 человек, 33 единицы техники", – добавила сотрудник пресс-службы МЧС.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.