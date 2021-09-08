До восьми человек увеличилось количество пострадавших при взрыве газа в Ногинске

В результате взрыва газа в жилой многоэтажке в Ногинске пострадали восемь человек, в том числе двое детей, рассказали в подмосковном Минздраве.

В МЧС уточнили, что ударной волной полностью разрушены восемь квартир. Всего же пострадали 24 квартиры. Дом обследуют диагностическим комплексом "Струна".

Взрыв газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.