Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до пяти

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске возросло до пяти. Данные подтвердили в МЧС. Там также сообщили, что под завалами могут находиться еще два человека.

Взрыв газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 Июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.