Более 170 человек эвакуировали из жилого дома в Ногинске, где произошел взрыв

173 человека эвакуировали из жилого дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа. В данный момент там продолжается спасательная операция.

Взрыв газа случился в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Инцидент произошел на улице 28 Июня городского округа Богородский. После случившегося произошло обрушение нескольких этажей.

В результате произошедшего пострадали 4 человека. Под завалами могут находиться еще двое пострадавших. Позднее в МЧС сообщили, что число пострадавших увеличилось до пяти.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.