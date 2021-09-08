На место взрыва в подмосковном Ногинске выехал вице-губернатор региона

На место взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Ему поручено оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего от взрыва дома. Из жилой многоэтажки эвакуировали уже более 170 человек.

Инцидент произошел утром 8 сентября на улице 28 Июня в Ногинске. В результате обрушились второй и частично четвертый этажи здания. Предварительной причиной взрыва названа утечка газа.

По последним данным, в результате взрыва пострадали три человека, еще двое могут находиться под завалами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.