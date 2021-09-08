Одного взрослого и двоих детей спасли после взрыва газа в Ногинске

Трех человек спасли после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в экстренных службах.

Там уточнили, что в числе спасенных – двое детей.

В подмосковном Ногинске взорвался газ в жилом доме. ЧП случилось в девятиэтажке на улице 28 Июня. Разрушены конструкции со второго по четвертый этаж, повреждены пять квартир.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. На месте происшествия разбирают завалы 20 спасателей и спецтехника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.