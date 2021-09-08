В МЧС рассказали о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Алексей Херсонец рассказал о взрыве газа в жилом доме в Ногинске.

"Сегодня в 06:55 утра в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по адресу городской округ Богородский, город Ногинск, улица 28 Июня, дом 9а", – сообщил Херсонец.

Он отметил, что в результате ЧП произошло обрушение части внешней стены и перекрытий девятиэтажного панельного дома.

"Предварительно, повреждено пять квартир. Возгорания не последовало. В настоящий момент проводится поисково-спасательные работы", – добавил сотрудник пресс-службы МЧС.

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