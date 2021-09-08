Очевидец рассказал о взрыве газа в жилом доме в Ногинске

Очевидец Александр рассказал о взрыве газа в жилом доме в Ногинске. По его словам, в данный момент вся территория оцеплена.

"Люди находятся вообще полностью в шоке. В радиусе взрыва все машины практически разбиты. Сам взрыв произошел примерно в 06:55 утра", – сказал мужчина.

Он отметил, что в момент взрыва находился в соседнем доме и сначала не понял, что произошло.

"Когда я выглянул в окно, увидел уже, что валяются окна. Подумал, что у кого-то, может быть, выпало окно. А когда уже повернул голову налево, понял, что взорвалась квартира, и с первого по четвертый этаж обрушились все перекрытия", – добавил Александр.

Взрыв бытового газа произошел на улице 28 Июня в городском округе Богородский. По последним данным, после взрыва были спасены три человека. В их числе – двое детей.