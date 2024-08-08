Новости часа: военкору Евгению Поддубному проведут обследование в НИИ Склифосовского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евгения Поддубного доставили в реанимацию Склифа, ему проведут обследование. Об этом сообщили в Депздраве.

Около 400 фасадов жилых домов капитально отремонтировали в Москве с начала года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, 8 августа в столице ожидаются кратковременные дожди и гроза.