08 августа, 14:45Происшествия
Новости часа: военкору Евгению Поддубному проведут обследование в НИИ Склифосовского
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евгения Поддубного доставили в реанимацию Склифа, ему проведут обследование. Об этом сообщили в Депздраве.
Около 400 фасадов жилых домов капитально отремонтировали в Москве с начала года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По прогнозам синоптиков, 8 августа в столице ожидаются кратковременные дожди и гроза.