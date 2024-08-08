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Новости

08 августа, 14:45

Происшествия

Новости часа: военкору Евгению Поддубному проведут обследование в НИИ Склифосовского

Новости часа: военкору Евгению Поддубному проведут обследование в НИИ Склифосовского

Новости регионов: вертолет Robinson упал в Камчатском крае

Врачи НИИ имени Склифосовского приступили к обследованию военкора Поддубного

Подросток попал в больницу после укуса ядовитой голубой куфии

Евгений Поддубный поступил в стабильно тяжелом состоянии в НИИ им Склифосовского

Новости часа: военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили на лечение в Москву

Военкора Евгения Поддубного направили в реанимацию НИИ имени Склифосовского

Военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в Москву

СК РФ возбудил дело о покушении на убийство после ранения военкора Поддубного

Пострадавшие из Курской области в ближайшие часы поступят в клиники Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евгения Поддубного доставили в реанимацию Склифа, ему проведут обследование. Об этом сообщили в Депздраве.

Около 400 фасадов жилых домов капитально отремонтировали в Москве с начала года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, 8 августа в столице ожидаются кратковременные дожди и гроза.

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