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08 августа, 12:15

Происшествия

Пострадавшие из Курской области в ближайшие часы поступят в клиники Москвы

Пострадавшие из Курской области в ближайшие часы поступят в клиники Москвы

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Столичный Депздрав сообщил, что в ближайшие часы в Москву будут доставлены пятеро пострадавших при обстреле украинской армией Курской области. Среди них – двое детей и военкор Евгений Поддубный.

Их примут в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Иноземцева и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. К оказанию медпомощи привлечены мультидисциплинарные бригады врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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