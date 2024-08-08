Пострадавшие из Курской области в ближайшие часы поступят в клиники Москвы

Столичный Депздрав сообщил, что в ближайшие часы в Москву будут доставлены пятеро пострадавших при обстреле украинской армией Курской области. Среди них – двое детей и военкор Евгений Поддубный.

Их примут в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Иноземцева и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. К оказанию медпомощи привлечены мультидисциплинарные бригады врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

