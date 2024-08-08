Новости регионов: пожар произошел в торговом центре в Чите

В Чите произошел пожар в торговом центре. Известно, что горит второй этаж здания, пламя перешло на кровлю. Площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. Территорию перекрыли, за безопасностью дорожного движения следят полицейские, на месте инцидента работают специалисты МЧС.

Также стало известно, что шторм и ливни с градом обрушились на Ростов-на-Дону. Город затопило, уровень воды местами доходил до пояса. Один из городских автобусов не смог преодолеть водную преграду: пассажиров из него эвакуировали с помощью военного грузовика. Ущерб от непогоды подсчитывают и за городом. Фермеры говорят, что серьезно пострадали виноградники.

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