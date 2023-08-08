Новости часа: открытое горение ликвидировали на предприятии во Владимирской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилищные условия с помощью льгот по ипотеке с начала года улучшили 400 тысяч семей, сообщил Владимир Путин.

Большинство пострадавших от действий "Колибри-тур МСК" детей вернулись в Москву, заявили в Минэкономразвития РФ.

Открытое горение на производстве акриловых ванн во Владимирской области ликвидировали, рассказали в региональном МЧС.