17:30Общество
Новости часа: открытое горение ликвидировали на предприятии во Владимирской области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилищные условия с помощью льгот по ипотеке с начала года улучшили 400 тысяч семей, сообщил Владимир Путин.
Большинство пострадавших от действий "Колибри-тур МСК" детей вернулись в Москву, заявили в Минэкономразвития РФ.
Открытое горение на производстве акриловых ванн во Владимирской области ликвидировали, рассказали в региональном МЧС.