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Пятая часть запасов продовольствия испортилась после взрыва в порту Турции

Пятая часть запасов продовольствия испортилась после взрыва в порту Турции

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В Администрации президента Турции сообщили о порче около 15 тысяч тонн запасов проводовольствия после взрыва в порту Дериндже. Это соответствует 20% от общего количества запасов.

Ранее в местном зерновом совете заявили, что причиной взрыва могла быть диверсия, хотя этот вариант и назвали слабым. Местные власти считают, что к ЧП на погрузчике привела халатность, в итоге взорвалась зерновая пыль. Пострадали 12 человек, 13 элеваторов из 16 получили повреждения. Администрация утверждает, что меры безопасности в порту усилены. Посторонние туда попасть не могли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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